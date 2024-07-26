«Спартак» купил российского игрока

Вингер «Урала» Игорь Дмитриев стал игроком московского «Спартака». Об этом сообщил президент екатеринбургской команды Григорий Иванов.

Ранее появилась информация, что 20-летний футболист близок к трансферу в стан «красно-белых».

— Да, все, Игорь Дмитриев не наш футболист. Он переходит в «Спартак»? Да, — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Дмитриев выступал за «Урал» с лета 2023 года. В составе «шмелей» вингер появился на поле в 37 встречах с учетом всех турниров, но голами отличиться не смог. При этом футболисту удалось оформить два ассиста.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Дмитриева в 700 тысяч евро.