«Спартак» усилится российским вингером — трансфер почти согласован

20-летний футболист екатеринбургского «Урала» Игорь Дмитриев может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

По сведениям российского издания «Спорт-Экспресс», левый вингер екатеринбургского клуба близок к переходу в «Спартак». Сообщается, что стороны практически закрыли сделку.

В прошлом сезоне Дмитриев появился на поле в 35 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи.

Действующий контракт футболиста с «Уралом» рассчитан до середины 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Дмитриева составляет 700 тысяч евро.