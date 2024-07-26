Гладилин: У Станковича не будет проблем в случае поражения «Спартака» от «Химок»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о положении действующего наставника «красно-белых» Деяна Станковича.

Напомним, в первом туре Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл в гостях «Оренбургу» со счетом 0:2.

«У Станковича есть задача, есть контракт. Даже в случае проигрыша проблем у Станковича не будет. Это начало чемпионата, так что вся борьба впереди», — приводит слова Гладилина Vprognoze.

Игра второго тура чемпионата России «Химки» - «Спартак» пройдет в воскресенье, 28 июля. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 15:00 по мск.