Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о покупке полузащитники Эсекьеля Барко и трансферной кампании клуба.

- «Спартак» подписал трехлетний контракт с полузащитником Барко. Как оцениваете этот трансфер?

- Раньше «Спартак» не обращал внимания на аргентинские клубы. Потом пришел Угальде, и мы видим, что эта покупка получилась не такой удачной, как хотелось бы. А суммы фигурируют большие.

- В команде Барко видят «десяткой». Он также может сыграть нападающего. В этом плане приобретение полезное?

- В любом случае Соболева хотят продать, поэтому позицию нападающего надо было кем-то закрыть. Но мы не знаем, как этот новичок впишется в команду. И вообще, как «Спартак» будет выглядеть в матче с «Химками» после поражения в Оренбурге. Как обычно, на старте сезона у «Спартака» возникают какие-то проблемы.

- Но вы согласны с тем, что «красно-белым» нужно усиление?

- Конечно. Другое дело, что взяли игрока за такие большие деньги. Возможно, лучше было бы брать на перспективу ребят, которые могли бы помогать потом. Имею в виду больше российских футболистов. Клубные скауты тоже должны этим заниматься. Но клуб выбрал позицию, чтобы заплатить побольше. Можно же платить гораздо меньше и просто искать футболистов, а не брать тех, кто на виду, за огромные деньги.

- Но сейчас многие клубы нацелены на легионеров. Вас смущает именно то, что «Спартак» работает в иностранном направлении?

- Да. Даже «Зенит» сейчас по большей части смотрит на российский рынок. Питерцы берут ребят из «Краснодара», «Локомотива», «Крыльев Советов». Понятно, что это футболисты, которые уже сейчас готовы приносить пользу.

- Вы видите российских игроков, которые могли бы обратить на себя внимание «Спартака»?

- Конечно, просто им надо доверять. Без этого мы не увидим прогресса молодых футболистов. Можно было бы попробовать взять Миранчука. Не думаю, что он сильно уступает Угальде. И это российский футболист. Можно было бы договориться с ним по финансам. Но берут дорогих легионеров. «Краснодар», например, находит же иностранцев за 3-4 млн евро, а не за 10-15. И это быстрые, играющие ребята, которые и под стиль «Спартака» подошли бы. Можно было бы обратить внимание, например, на Облякова. Возможно, ЦСКА не отпустил бы его, но разговаривать же можно. Или найти других ребят, которые выстрелили в прошлом сезоне. Если бы «Спартак» хотел, то нашел бы подходящих российских футболистов. Тем более, клуб располагает большими суммами на трансферы.

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- Как относитесь к ситуации с другим возможным трансфером «Спартака» - покупкой Маркиньоса из «Ференцвароша»? С ним вел переговоры «Локомотив», а на последнем этапе согласования сделки игрок пропал, и оказалось, что Станкович его уговорил перейти в «Спартак».

- Это нормальное явление – сыграть на опережение. Тем более, если игрок интересен. Тут скорее прокол «Локомотива». Он не успел решить какие-то вопросы. А «Спартак» предложил условия чуть лучше. Тут рыночная ситуация. Клубные агенты должны лучше работать. Особенно в системе «Спартака».

Елена Григорьевская