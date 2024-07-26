Балахнин — об игре «Крыльев Советов» с «Ростовом»: «Результат не очевиден»

Экс-рулевой «Ростова» Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче дончан с самарскими «Крыльями Советов».

Специалист заявил, что тяжело делать выводы после первого тура, ведь «Крылья Советов» играли против «Зенита», а «Ростов» превосходил ЦСКА, но явных моментов не было.

— Поэтому результат в этом матче не очевиден, — цитирует Балахнина Vprognoze.

Матч второго тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» - «Ростов» пройдет сегодня, 26 июля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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