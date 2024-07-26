Джикия и Антон Миранчук продолжат карьеру в Европе

Экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия и бывший хавбек «Локомотива» Антон Миранчук не останутся в РПЛ.

По словам агента футболистов Вадима Шпинёва, его подопечные не планируют выступать в России.

— Мы не ведем по Джикии и Миранчуку переговоры о продолжении карьеры с клубами Российской Премьер-лиги, — цитирует Шпинёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, Джикия и Миранчук покинули свои клубы текущим летом. «Спартак» не стал предлагать новый контракт многолетнему капитану, а Миранчук покинул «Локомотив» по собственному желанию.

Стоит сказать, что у Миранчука уже есть опыт выступления в Европе. В 2016 году хавбек на правах аренды играл за эстонскую «Левадию».