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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия и Антон Миранчук продолжат карьеру в Европе

26 Июля 2024 • 14:38 Комментировать

Экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия и бывший хавбек «Локомотива» Антон Миранчук не останутся в РПЛ.

По словам агента футболистов Вадима Шпинёва, его подопечные не планируют выступать в России.

— Мы не ведем по Джикии и Миранчуку переговоры о продолжении карьеры с клубами Российской Премьер-лиги, — цитирует Шпинёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, Джикия и Миранчук покинули свои клубы текущим летом. «Спартак» не стал предлагать новый контракт многолетнему капитану, а Миранчук покинул «Локомотив» по собственному желанию.

Стоит сказать, что у Миранчука уже есть опыт выступления в Европе. В 2016 году хавбек на правах аренды играл за эстонскую «Левадию».

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Евро-Футбол.Ру,
Антон Миранчук Георгий Джикия Вадим Шпинёв трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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