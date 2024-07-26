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Бушманов высказался, сможет ли Барко усилить «Спартак» эксклюзив

26 Июля 2024 • 14:34 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
28.07 15:00

Футбольный эксперт Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о покупке «Спартаком» полузащитника Эсекьелем Барко.

- «Спартак» подписал трехлетний контракт с полузащитником Барко. В команде его видят «десяткой». Он также может сыграть нападающего. Как оцениваете этот трансфер?

- То, что «Спартаку» нужно усиление, – это однозначно. Остается надеяться, что Барко поможет команде стать сильнее.

- Сильные стороны Барко – креатив и дриблинг. В прошлом году стал седьмым дриблером в мире среди игроков старше 23 лет.

- С такими данными игрок «красно-белым» однозначно нужен. Но наш чемпионат отличается от большинства других. Поэтому посмотрим, как Барко сможет себя проявить.

- То, что «Спартак» нацелен на легионеров, как оцениваете?

- Это нормально. В «Спартаке» есть качественный костяк из российских футболистов. Другой вопрос, что нужно усиливать команду. Главное, чтобы эти легионеры были сильнее наших ребят. 

- Неужели у нас нет российских футболистов, которые были бы интересны «Спартаку»? Вы таких видите?

- Их не так много, и все они выступают или в «Спартаке», или в других ведущих клубах.  Их не так просто заполучить.

- Как относитесь к ситуации с другим возможным трансфером «Спартака» - покупкой Маркиньоса из «Ференцвароша»?  С ним вел переговоры «Локомотив», и на последнем этапе согласования сделки игрок пропал, и оказалось, что Станкович его уговорил перейти в «Спартак».

- Так бывает. Нужно дождаться, когда сделка будет завершена. А так Станкович его знает. Это нормальная ситуация. В футболе такое часто бывает.

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- Двоих футболистов достаточно для усиления, чтобы решить проблемы команды?

- Нужен левый защитник, левоногий. А так надо дождаться, чтобы новички вышли на поле, и тогда станет понятно, нужны ли «Спартаку» другие приобретения или этого будет достаточно.  Если игрок хорошего уровня, он должен сразу показывать свой уровень. Другое дело, что нужно время, чтобы вписаться в команду и сыграться с партнерами.

Елена Григорьевская

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