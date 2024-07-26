Балахнин: «Ростов» будет кусаться, но долго так играть не получится»

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о перспективах «Ростова» в текущем розыгрыше РПЛ.

Специалист отметил, что «Локомотив» и «Спартак» стали слабее, «Краснодар» не усилился, а к игре ЦСКА есть некоторые вопросы.

«Не вижу сильных команд, с кем нельзя бороться. «Ростов» будет кусаться и обыгрывать соперников, но на протяжении долгого времени так играть не получится», — приводит слова Балахнина «Матч ТВ».

Напомним, прошлый розыгрыш чемпионата России подопечные Валерия Карпина завершили на седьмой позиции. В новом сезоне «Ростов» стартовал с ничейного результата в игре с ЦСКА (0:0).