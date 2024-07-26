Смолов рассказал, почему покинул «Динамо»

Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов ответил на вопрос, почему ушёл из столичного «Динамо».

Ранее сообщалось, что при переговорах о новом контракте Смолова не устроил пункт о количестве сыгранных матчей для получения бонуса.

«Не совсем так. Я просил не уменьшить количество игр, а разбить выплату на несколько платежей», — заявил Смолов «Матч ТВ», отметив, что не требовал повышения суммы.

При этом нападающий рассказал, что хорошо расстался с «Динамо» и рад своему возвращению в «Краснодар».

Во втором туре Российской премьер-лиги «бело-голубые» примут «Локомотив», а «быки» дома встретятся с махачкалинским «Динамо».