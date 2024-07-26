Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов рассказал, почему покинул «Динамо»

26 Июля 2024 • 14:22 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
27.07 17:30

Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов ответил на вопрос, почему ушёл из столичного «Динамо».

Ранее сообщалось, что при переговорах о новом контракте Смолова не устроил пункт о количестве сыгранных матчей для получения бонуса.

«Не совсем так. Я просил не уменьшить количество игр, а разбить выплату на несколько платежей», — заявил Смолов «Матч ТВ», отметив, что не требовал повышения суммы.

При этом нападающий рассказал, что хорошо расстался с «Динамо» и рад своему возвращению в «Краснодар».

Во втором туре Российской премьер-лиги «бело-голубые» примут «Локомотив», а «быки» дома встретятся с махачкалинским «Динамо».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Фёдор Смолов ещё теги

Новости по матчу

25 Июля
23:53
Пономарёв: «Динамо» по итогу сезона снова будет в тройке призёров»
18:26
Личка рассказал, почему пропустил тренировку «Динамо» в четверг
18:26
Ставка и прогноз на матч Динамо — Локомотив чемпионата России — 27 июля 2024
17:04
​«Матч ТВ» покажет только один матч второго тура чемпионата России
16:50
Трушечкин прокомментирует дерби «Динамо» - «Локомотив», Генич назначен на «Спартак»
14:45
«Локомотив» подписал контракт со «Смешариками»
13:04
Силкин — о дерби «Динамо» - «Локомотив»: «Получится ожесточённая игра»
12:50
Ринат Билялетдинов рассказал, почему не ждёт лёгкого матча для «Зенита» в Казани
12:21
Балахнин считает, что «Спартак» может проиграть «Химкам» 2
24 Июля
22:12
Дьяков считает «Динамо» главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне
15:59
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо Москва – Локомотив чемпионата России – 27 июля 2024
14:06
Агент ответил, когда Тюкавин уедет в Европу
23 Июля
20:00
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо — Локомотив чемпионата России — 27 июля 2024
21 Июля
22:21
Мостовой не верит, что «Локомотив» заберётся в медали
15:14
Ньямси считает «Локомотив» конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Агент: Соболев уйдёт, но не в «Зенит» «Спартак» подпишет Промеса при одном условии «Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо Эдерсон решил покинуть «Манчестер Сити» и заработать 75 млн евро «Барселона» сообщила плохую новость о Фати Криштиану Роналду звали в российский клуб - известно название Перес выбрал между «Спартаком» и «Зенитом»
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ У «Реала» есть серьёзная проблема Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя
Спортивные новости
Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.07.24 в 18:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
2.38 3.55 2.90
Видео
27.07.24 в 15:00
Пари НН Пари НН
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.65 3.55 2.03
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Июля
14:38 · Россия. Премьер-лига
Джикия и Антон Миранчук продолжат карьеру в Европе
14:29 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Ростов» будет кусаться, но долго так играть не получится»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Смолов рассказал, почему покинул «Динамо»
14:16 · Россия. Премьер-лига
Романцев поддержал Мостового как тренера
14:15 · Россия. Премьер-лига
Эракович: Есть желание взять реванш у «Рубина»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Романцев не согласен с критикой сборной Англии
13:59 · Россия. Премьер-лига
Бывшего тренера ЦСКА ограбили на Олимпиаде, ущерб – полмиллиона долларов
13:53 · Россия. Премьер-лига
Романцев рассказал, в чём должен прибавить Ямаль
13:41 · Чемпионат Европы 2024
Романцев указал на изменение в игре Роналду
13:33 · Россия. Премьер-лига
Романцев выступил против «компьютерных аналитиков»
13:20 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» приняли решение по Зиньковскому
13:15 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал уверенный прогноз на матч «Рубина» против «Зенита» 1
13:07 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» - «Локомотив»: Бубнов назвал точный счёт матча
12:59 · Россия. Премьер-лига
Аленичев назвал условие, при котором «Спартак» не попадет в топ-3 РПЛ
12:52 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил о трансфере вратаря официально
12:48 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Глушенков выглядит как лучший бразилец в составе «Зенита»
12:41 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Станкович ненадолго в «Спартаке», ничего у него не получится» 1
12:20 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов: «Если «Зенит» захочет, шансов вообще ни у кого не будет»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Мойзес назвал лучшего бразильского игрока в истории ЦСКА
12:09 · Россия. Премьер-лига
Пименов оценил шансы «Рубина» против «Зенита»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Орещук сделал прогноз на матч «Динамо» - «Локомотив»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Ротенберг: «В столетие «Зенита» есть только одна цель - побеждать»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал победителя матча «Пари НН» - ЦСКА
11:49 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Крылья Советов» - «Ростов»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Краснодара»: «Тренер нас настраивает на борьбу за чемпионство»
Все новости
Рекомендуем