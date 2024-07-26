Романцев поддержал Мостового как тренера

Бывший тренер национальной сборной России Олег Романцев считает, что Александр Мостовой уже готов приступить к тренерской работе. Романцев отметил, что доверяет мнению Мостового по футбольным вопросам.

«Мнению Александра я доверяю, поскольку в футболе он разбирается, чувствует его. И то, что он готов к тренерской работе, не сомневаюсь. Я бы доверил ему любую команду. Давай, Саша, пришла пора начинать!» - цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Александр Мостовой по ходу карьеры поиграл за многие клубы, в частности за испанскую «Сельту». Как тренер Мостовой, которому в августе исполнится 56 лет, ещё не работал.