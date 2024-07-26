Эракович: Есть желание взять реванш у «Рубина»

Защитник «Зенита» Страхинья Эракович поделился комментарием о предстоящем матче против «Рубина».

Эракович заявил, что «Рубин» хорошо стартовал и показал отличный футбол. По мнению серба, сейчас казанцы выглядят сильнее, чем в прошлом сезоне.

Кроме того, Эракович заявил, что хочет взять реванш у «Рубина» за домашнее поражение весной.

«Я очень надеюсь, что в субботу результат окажется таким, какого хотим мы», — цитирует Эраковича «Матч ТВ».

Матч второго тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом» пройдет 27 июля. Стартовый свисток должен прозвучать в 17:30 по московскому времени.