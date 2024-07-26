Романцев не согласен с критикой сборной Англии

Известный тренер Олег Романцев не согласен с критикой, с которой столкнулась сборная Англии на чемпионате Европы. Как известно, «трёх львов» критиковали за слишком осторожный футбол.

«То, что Англия «убивает футбол», – глупость. Любой тренер прежде всего старается выстроить игру исходя из возможностей своих футболистов. А оценка его работы – только результат», - цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Романцев добавил, что Гарет Саутгейт хорошо поработал у руля сборной Англии. По словам экс-тренера сборной России, он не удивится, если в будущем Саутгейт снова примет английскую национальную команду.

Напомним, что в финале Евро-2024 сборная Англии проиграла Испании со счётом 1:2.