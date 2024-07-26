Бывшего тренера ЦСКА ограбили на Олимпиаде, ущерб – полмиллиона долларов

Известный в прошлом бразильский футболист Зико, который в своё время тренировал в России ЦСКА, стал жертвой грабителей во Франции. Зико прибыл в эту страну на Олимпийские игры в составе делегации Бразилии.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в четверг Зико вызвал такси и положил вещи в автомобиль. В определённый момент к транспортному средству подбежали грабители. Один из них начал кричать на водителя, а другой взломал багажник и забрал вещи Зико. Там были бриллианты, дорогие часы, колье и наличные деньги. Сумма ущерба составляет 540 тысяч долларов.

Стоит сказать, что это уже не первое ограбление на Олимпиаде во Франции.