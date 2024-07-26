Романцев рассказал, в чём должен прибавить Ямаль

Известный тренер Олег Романцев оценил выступления Ламина Ямаля. Романцев назвал Ямаля футбольным вундеркиндом, отметив, что вингер уже в 16 лет стал игроком основного состава «Барселоны» и сборной Испании и даже выиграл Евро.

По словам Романцева, Ямаль хорош в скорости, технике и передачах. Также экс-тренер сборной России отметил уверенность и осмысленные действия молодого игрока на поле. В то же время Романцев считает, что Ямаль должен больше импровизировать.