Романцев выступил против «компьютерных аналитиков»

Известный тренер Олег Романцев поддержал Александра Мостового. Бывший футболист испанской «Сельты» ранее возмутился тем, что игру звёздных игроков оценивают те, что даже не играл в футбол.

«Сам не люблю компьютерных аналитиков, которые с умным видом советовали Дешаму, кого и куда надо ставить. Или какую тактику следовало выбрать Саутгейту. Нет, на кухне с соседом или тещей такое можно обсудить. Но прилюдно, с экрана – это уже перебор», - цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Романцев отметил, что Мостовой вправе озвучивать такое мнение, поскольку он является большим футболистом и профессионалом.

Напомним, что чемпионат Европы выиграла сборная Испании. В финале континентального футбольного форума «красная фурия» обыграла Англию со счётом 2:1.