В «Спартаке» приняли решение по Зиньковскому

Известна позиция «Спартака» по будущему атакующего полузащитника Антона Зиньковского. Так, московский клуб не планирует расставаться с Зиньковским в летнее трансферное окно, несмотря на вероятное подписание Маркиньоса из «Ференцвароша». В стане «красно-белых» рассчитывают на Зиньковского в наступившем сезоне, рассказывает Sport24.

Всего за «Спартак» Антон Зиньковский провёл 75 официальных матчей, в которых забил семь голов и отдал восемь голевых передач на партнёров. Действующий контракт Зиньковского с «красно-белыми» рассчитан до конца сезона 2026/2027. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 3 миллиона евро.