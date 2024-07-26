Бубнов дал уверенный прогноз на матч «Рубина» против «Зенита»

В матче второго тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» на своем поле примет петербургский «Зенит». Своим мнением по этому поединку поделился бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов.

«1:3. «Зенит» - явный фаворит. У петербуржцев всё прекрасно, команда выиграла Суперкубок и стартовала с крупной победы в чемпионате. Глушенков выглядит просто здорово», - цитирует Бубнова Sportbox.

Матч «Рубина» против «Зенита» состоится в субботу, 27 июля, начало запланировано в 17:30 по московскому времени. В первом туре казанцы переиграли «Пари НН» со счетом 4:2, а питерцы разгромили «Крылья Советов» - 4:0.