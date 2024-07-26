«Динамо» - «Локомотив»: Бубнов назвал точный счёт матча

В рамках второго тура Российской премьер-лиги состоится поединок между московскими клубами «Динамо» и «Локомотив». Об этой встрече высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:1. Зрителей ожидает крайне интересная игра, так как обе команды имеют хороших атакующих игроков. Подавляющего преимущества хозяев ждать не стоит, хотя они должны побеждать», - передает слова Бубнова Sportbox.

Столичное дерби «Динамо» - «Локомотив» состоится на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 27 июля. Начало запланировано в 17:30 по московскому времени. В стартовом туре команда Марцела Лички победила воронежский «Факел» (3:1), а «железнодорожники» нанесли поражение «Акрону» (3:2).