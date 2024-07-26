Аленичев назвал условие, при котором «Спартак» не попадет в топ-3 РПЛ

Экс-наставник столичного «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о шансах «красно-белых» побороться за призовые места в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Спартак» после первого тура – это «Спартак» прошлого года. Если «Спартак» не купит двух-трех квалифицированных футболистов, то не попадет в тройку. Я вам это гарантирую», - передает слова специалиста «ПАИ».
В новом сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» стартовал с гостевого поражения. Подопечные Деяна Станковича проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2. В рамках второго тура чемпионата страны «красно-белые» на выезде встретятся с подмосковными «Химками».
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