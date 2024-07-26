19-летний голкипер Даниил Веселов перешел в московский «Локомотив», об этом рапортует пресс-служба «железнодорожников».

Ранее в футболист выступал за «Чертаново», вторую команду «Крыльев Советов» и «Челябинск». Даниил имеет опыт выступлений за юношеские сборные России (U-16, U-17 и U-19). В настоящее время голкипер является игроком сборной до 21 года.

Напомним, что «Локомотив» стартовал в новом розыгрыше Российской премьер-лиги домашней победой над тольяттинским «Акроном» со счетом 3:2. В следующем поединке «железнодорожники» на выезде встретятся со столичным «Динамо».