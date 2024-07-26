Губерниев: «Глушенков выглядит как лучший бразилец в составе «Зенита»

«Очень хорош Глушенков, который выглядит как лучший бразилец в составе чемпиона. И «Зенит» стоит особняком. Посмотрим, какая команда к нему приблизятся. Главное - не терять очки на ровном месте», - приводит слова Губерниева «Советский Спорт».