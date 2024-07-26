Губерниев: «Глушенков выглядит как лучший бразилец в составе «Зенита»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру новичка петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.
«Очень хорош Глушенков, который выглядит как лучший бразилец в составе чемпиона. И «Зенит» стоит особняком. Посмотрим, какая команда к нему приблизятся. Главное - не терять очки на ровном месте», - приводит слова Губерниева «Советский Спорт».
Глушенков перешел в «Зенит» из московского «Локомотива» этим летом. В двух матчах за петербургскую команду 24-летний полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами. В ближайшем поединке «сине-бело-голубые» сыграют против казанского «Рубина».
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