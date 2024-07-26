Губерниев: «Станкович ненадолго в «Спартаке», ничего у него не получится»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от работы сербского специалиста Деяна Станковича в московском «Спартаке».
«Думаю, что Станкович ненадолго в «Спартаке», ничего у него не получится. Поэтому давайте, ребята-спартаковцы, приглашайте Шалимова. Он будет вытаскивать из болота», - передает слова комментатора «Советский Спорт».
Напомним, что Станкович занял пост главного тренера «красно-белых» после завершения сезона-2023/2024. В стартовом туре нового розыгрыша РПЛ «народная команда» сыграла неудачно, потерпев гостевое поражение от «Оренбурга» со счетом 0:2.
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