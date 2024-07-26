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Кузнецов: «Если «Зенит» захочет, шансов вообще ни у кого не будет»

26 Июля 2024 • 12:20 Комментировать

Экс-футболист Дмитрий Кузнецов поделился мнением о том, кто может составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Если «Зенит» захочет, шансов вообще ни у кого не будет. Это дело настроения и отношения к соперникам», - передает слова Кузнецова «Советский Спорт».

Напомним, что подопечные Сергея Семака шесть раз подряд становились чемпионами Российской премьер-лиги. В новом сезоне петербургский клуб стартовал с разгромной победы над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:0. В следующем матче «Зениту» будет противостоять «Рубин».

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Зенит Дмитрий Кузнецов
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