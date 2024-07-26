Мойзес назвал лучшего бразильского игрока в истории ЦСКА

Защитник столичного ЦСКА Мойзес назвал лучшего, по его мнению, бразильского футболиста в истории «армейского» клуба.

«Вагнер Лав, но это не означает, что другие не оставили след. Большинство футболистов, которые здесь были, внесли огромную лепту. Однако Вагнер Лав превосходит их во многих аспектах», - цитирует игрока Metaratings.ru.

Напомним, что Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а еще в 2013-м. В общей сложности бразилец забил за московский коллектив 124 гола. Вместе с «армейцами» нападающий трижды становился чемпионом России, а также выигрывал кубок страны, суперкубок и кубок УЕФА.