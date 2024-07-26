Пименов оценил шансы «Рубина» против «Зенита»

«Зенит» фаворит, хотя у «Рубина» хорошая команда. Есть ли шансы? Конечно есть, это же футбол. Бывает такое, что аутсайдеры выигрывают у фаворитов, и тем интереснее», - передает слова Пименова Metaratings.ru.