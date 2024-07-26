Пименов оценил шансы «Рубина» против «Зенита»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился мыслями о центральном матче второго тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Локомотивом».
«Зенит» фаворит, хотя у «Рубина» хорошая команда. Есть ли шансы? Конечно есть, это же футбол. Бывает такое, что аутсайдеры выигрывают у фаворитов, и тем интереснее», - передает слова Пименова Metaratings.ru.
Матч «Рубина» против «Зенита» состоится на стадионе в Казани завтра, 27 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
В первом туре «сине-бело-голубые» победили «Крылья Советов» (4:0), а казанцы одолели «Пари НН» (4:2).
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