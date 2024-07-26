Орещук сделал прогноз на матч «Динамо» - «Локомотив»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказал мнение о поединке между «бело-голубыми» и «Локомотивом» во втором туре Премьер-лиги.
«Будут играть от ножа, будет много голевых моментов. Кто победит? Я больше склоняюсь к победе «Динамо». С уходом игроков из «Локомотива» их состав стал слабее состава соперника», - передает слова Орещука Metaratings.ru.
Напомним, что матч «Динамо» и «Локомотива» состоится на стадионе «ВТБ Арена» завтра, 27 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
В первом туре «бело-голубые» победили «Факел» (3:1), а «железнодорожники» - «Акрон» (3:2).
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