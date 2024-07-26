Ротенберг: «В столетие «Зенита» есть только одна цель - побеждать»

«Семак проделал огромную работу. В столетие «Зенита» есть только одна цель - побеждать. Думаю, как и всегда, «Зенит» будет стремиться побеждать в каждой игре, так же, как и СКА Санкт-Петербург», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».