Ротенберг: «В столетие «Зенита» есть только одна цель - побеждать»

Наставник хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг в разговоре с журналистами высказался о столетии петербургского «Зенита».
«Семак проделал огромную работу. В столетие «Зенита» есть только одна цель - побеждать. Думаю, как и всегда, «Зенит» будет стремиться побеждать в каждой игре, так же, как и СКА Санкт-Петербург», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги. В стартовом туре нового розыгрыша чемпионата страны «сине-бело-голубые» разгромили «Крылья Советов» со счетом 4:0. Следующий матч питерцы проведут с казанским «Рубином».
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