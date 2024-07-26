Бубнов предсказал победителя матча «Пари НН» - ЦСКА

В рамках второго тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на выезде сыграет против «Пари НН». Прогнозом на эту встречу поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«0:2. У ЦСКА более классная и сыгранная команда, главным достоинством которой можно считать защиту. На игре «армейцев» в атаке сказывается отсутствие Файзуллаева, но команда Николича должна побеждать», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч «Пари НН» - ЦСКА состоится на стадионе в Нижнем Новгороде завтра, 27 июля. Начало встречи запланировано в 15:00 по московскому времени. После первого тура нижегородцы занимают 15-е место, а «армейцы» идут на 11-й позиции.