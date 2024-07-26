Бубнов назвал точный счёт матча «Крылья Советов» - «Ростов»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о предстоящем поединке между «Крыльями Советов» и «Ростовом» в рамках второго тура чемпионата России.

«0:1. Ростовский коллектив в матче с ЦСКА выглядел готовым функционально. У команды Карпина нет проблем с сыгранностью. У «Крыльев» же гораздо больше трудностей. «Ростов» выглядит предпочтительнее», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч между «Крыльями Советов» и «Ростовом» состоится сегодня, 26 июля, на стадионе в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.