Полузащитник «Краснодара»: «Тренер нас настраивает на борьбу за чемпионство»

Никита Кривцов, полузащитник «быков», рассказал о планах команды на нынешний сезон.

По его словам, наставник «Краснодара» Мурад Мусаев настраивает своих подопечных на победу в РПЛ.

- По силам ли нам бороться за золотые медали? Конечно, наш главный тренер всегда нас настраивает только на победы, борьбу за чемпионство в этом сезоне, - передаёт слова футболиста «Краснодара» «Матч ТВ».

В первом туре нового сезона РПЛ коллектив Мусаева на выезде поделил очки с «Ахматом» (1:1). В следующем туре краснодарцы примут махачкалинское «Динамо», встреча пройдёт 28 июля и начнётся в 20:00 по мск.