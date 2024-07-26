Рыбус заявил, что готов играть в любом клубе

Мацей Рыбус, ранее защищавший цвета нескольких российских клубов, рассказал, что ему нет разницы, где выступать в будущем.

- Без разницы, где играть. Я готов поехать в любое место. У меня нет приоритета остаться в России. Если будет предложение от клуба из России, рассмотрю. Но и из другой страны тоже готов рассмотреть, - передаёт слова поляка «Чемпионат».

Отметим, что Рыбус с первого июля находится в статусе свободного агента, его последним клубом был «Рубин», который не стал подписывать с ним новый трудовой договор. До «Рубина» Рыбус выступал за «Спартак», а до него – за «Локомотив» на протяжении пяти лет. Трансферная стоимость игрока оценивается в 150 тысяч евро.