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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гоцук объяснил, почему его считают грубым игроком

26 Июля 2024 • 10:58 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
1 4.90 X 3.60 2 1.80
27.07 15:00

Кирилл Гоцук, защитник и капитан нижегородского «Пари НН», высказался о том, что его считают грубым футболистом.

В прошлом сезоне Гоцук сыграл в 25 матчах РПЛ, забил один гол и дважды помог забить партнёрам. Также 31-летний защитник получил две красные карточки.

- Это из‑за двух ситуаций за три года - с Айртоном и Джоэлем Фамейе. Приклеилось легкое клеймо. Я не очень жесткий защитник, не так плотно играю, - передаёт слова защитника «Матч ТВ».

Клуб из Нижнего Новгорода во 2-м туре РПЛ сыграет против ЦСКА, матч пройдёт 27 июля, арбитр даст стартовый свисток в 15:00 по столичному времени.

Контракт Гоцука с «Пари НН» истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Кирилл Гоцук Пари НН

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