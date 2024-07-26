Давыдов назвал фаворита в дерби «Динамо» - «Локомотив»

Бывший нападающий столичного «Спартака» Денис Давыдов поделился ожиданиями от московского дерби «Динамо» - «Локомотив» в рамках второго тура чемпионата России.

«Самый интересный матч тура - «Динамо» - «Локомотив». Кому отдаю предпочтение? «Динамо». В целом, в первых матчах не бывает фаворита, но я отдам предпочтение «бело-голубым», - передает слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, что поединок между «Динамо» и «Локомотивом» состоится на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 27 июля. Начало встречи запланировано в 17:30 по московскому времени.

После первого тура «Динамо» занимает второе место, а «железнодорожники» находятся на пятой строчке.