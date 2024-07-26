Давыдов: «Для «Спартака» будет тяжёлым матч с «Химками»

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Давыдов поделился мыслями о предстоящей встрече между «красно-белыми» и подмосковными «Химками» во втором туре Премьер-лиги.

«Для «Спартака» матч будет тяжелым. Там Глушаков и Руденко, есть спартаковские ребята, для которых это принципиальная игра. Это первые пять туров, где любая команда может обыграть любого соперника», - передает слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, что в стартовом туре чемпионата России «красно-белые» на выезде проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2. Матч между «Химками» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 28 июля, начало запланировано в 15:00 по московскому времени.