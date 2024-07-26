Рыбус рассказал, есть ли у него обида на «Рубин»

Мацей Рыбус, экс-игрок ряда российских команд, рассказал о своём уходе из «Рубина». По словам польского футболиста, у него нет обид на казанский клуб.

- С «Рубином» расстались в хороших отношениях. Я прекрасно понимаю, что немного играл из-за травм. Много пропустил, играть начал только в конце. Понимаю команду, почему не предложили новый контракт. Никаких обид с мой стороны нет, - передаёт слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, Рыбус стал игроком «Рубина» летом 2023 года, до казанцев он выступал за столичный «Спартак». В минувшем сезоне РПЛ защитник семь раз появлялся на поле, отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Трансферная стоимость игрока оценивается в 1,5 миллиона евро.