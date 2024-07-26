Иванов объяснил, почему Дзагоев завершил карьеру

Хавбек казанского «Рубина» Олег Иванов поделился мнением о решении бывшего полузащитника сборной России и ЦСКА Алана Дзагоева завершить игровую карьеру.
«Я расстроился, когда он закончил играть. У нас схожие обстоятельства, в один период была одинаковая травма - рецидив мышечной травмы. Он устал от этого и завершил карьеру», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».
Напомним, что последним местом работы Дзагоева была греческая «Ламия». В чемпионате России Алан известен по выступлениям за ЦСКА и «Рубин». В составе сборной России полузащитник провел 58 поединков и отметился девятью забитыми мячами.
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