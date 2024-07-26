Бобёр дал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Ростов»

Бывший игрок самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился мнением о предстоящем поединке против «Ростова» в рамках второго тура Премьер-лиги.

«Крылья» играют дома при своих болельщиках, и это тоже аргумент. «Ростов» и «Крылья» - хорошо организованные команды, ничьей в этом матче не будет», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Матч между «Крыльями Советов» и «Ростовом» состоится сегодня, 26 июля, на стадионе в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.