Тарханов назвал единственного российского футболиста, которому клуб важнее денег

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов назвал единственного российского футболиста, который играет за клуб, а не за деньги.

«Сейчас у футболистов пропали ценности, они думают о деньгах - где больше дают, туда и идут. Акинфеев - единственный, кто играет за клуб, он «армеец» настоящий», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что Акинфеев на протяжении всей карьеры защищает цвета московского ЦСКА. 38-летний голкипер выступает в составе «армейцев» с 2003 года. Трудовое соглашение вратаря с клубом рассчитано до середины 2026-го.

В стартовом туре Премьер-лиги ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (0:0).