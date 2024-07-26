Игрок «Рубина» Зотов высказался о матче с «Зенитом»

Хавбек казанского «Рубина» Александр Зотов высказался о предстоящем домашнем матче с петербургским «Зенитом» в рамках второго тура чемпионата России.

«Пока никаких ожиданий. Мы понимаем, с кем мы играем. И штаб нам расскажет, как играть против «Зенита», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Поединок «Рубина» против «Зенита» состоится завтра, 27 июля, на стадионе в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Напомним, что в стартовом туре питерцы разгромили «Крылья Советов» со счетом 4:0, а казанская команда переиграла «Пари НН» (4:2).