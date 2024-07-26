Гладилин: «Станкович должен поставить игру «Спартака» за 1-2 месяца»

Российский тренер Валерий Гладилин поделился мнением о новом наставнике московского «Спартака» Деяне Станковиче.

«В команде 20 с лишним футболистов приблизительно одного уровня. Нужно время, чтобы Станкович определился. Сейчас приобрели новых футболистов. Думаю, тренер должен поставить игру за ближайшие 1-2 месяца», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в первом туре Премьер-лиги «Спартак» на выезде встречался с «Оренбургом» и потерпел поражение со счетом 0:2. В следующем матче чемпионата страны «красно-белые» сыграют с подмосковными «Химками».