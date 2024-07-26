Ещенко оценил шансы «Химок» остаться в РПЛ

«У «Химок» банда приличная - Юсупов, Глушаков, Заболотный плюс Мирзов. Так что у них команда опытная. Как раз «Химки», наверное, зацепятся, не вылетят в этом сезоне», - передает слова Ещенко «РБ Спорт».