Ещенко оценил шансы «Химок» остаться в РПЛ

Экс-футболист московского «Спартак» Андрей Ещенко оценил перспективы «Химок» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«У «Химок» банда приличная - Юсупов, Глушаков, Заболотный плюс Мирзов. Так что у них команда опытная. Как раз «Химки», наверное, зацепятся, не вылетят в этом сезоне», - передает слова Ещенко «РБ Спорт».
Напомним, что в стартовом туре «Химки» расписали мировую с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:1. В следующем матче Российской премьер-лиги подмосковная команда на домашнем стадионе примет московский «Спартак». Встреча пройдет в грядущий уик-энд.
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