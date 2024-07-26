Генич назвал фаворита матча «Крылья Советов» - «Ростов»

Известный комментатор Константин Генич дал комментарий по матчу между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом» в рамках второго тура чемпионата России.
«Здесь Самара - дома, а «Ростов» будет в гостях. «Ростову» будет мешать логистика, но я думаю, что ростовчане к своим футбольным путешествиям привыкли. Небольшое преимущество у Самары - 55 на 45», - поделился мнением комментатор в эфире телеканала «Матч ТВ».
Матч состоится сегодня, 26 июля, на стадионе в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи организует Liveresult.ru.
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