Генич назвал фаворита матча «Крылья Советов» - «Ростов»

«Здесь Самара - дома, а «Ростов» будет в гостях. «Ростову» будет мешать логистика, но я думаю, что ростовчане к своим футбольным путешествиям привыкли. Небольшое преимущество у Самары - 55 на 45», - поделился мнением комментатор в эфире телеканала «Матч ТВ».