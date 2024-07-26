Широков высказался о шансах «Спартака» стать чемпионом

Экс-полузащитник сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Роман Широков поделился мнением о шансах московского «Спартака» побороться за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.
«Почему нет? Всё решается так или иначе на поле. Я точно не настроен скептически по отношению к «Спартаку» и считаю, что команда может преподнести сюрприз и создать интригу», - приводятся слова Романа в социальных сетях журналиста Сергея Егорова.
В стартовом туре Премьер-лиги «Спартак» на выезде встречался с «Оренбургом». Матч завершился поражением «красно-белых» со счетом 0:2. В следующем поединке столичный клуб сыграет с подмосковными «Химками».
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