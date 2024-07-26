Футбольный агент Эрсин Окан, представляющий интересы флангового защитника «Галатасарая» Деррика Кёна, высказался об интересе московского «Спартака» к своему клиенту.

«Да, мы общались, но «Галатасарай» не будет соглашаться на предложение «Спартака». Деррик остается в Стамбуле», - передает слова агента корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в прессе сообщалось, что московский клуб предложил «Галатасараю» восемь миллионов евро за 25-летнего латераля.

«Спартак» неудачно начал новый сезон чемпионата России. В первом туре подопечные Деяна Станковича потерпели поражение от «Оренбурга» со счетом 0:2.