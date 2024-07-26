Игрок «Зенита» Клаудиньо выбрал себе новый клуб

Полузащитник Клаудиньо во время переговоров отказался от подписания нового трудового соглашения с петербургским «Зенитом». Игрок настроен на переход в бразильский «Фламенго», об этом рапортует инсайдер Вени Касагранде в социальных сетях.

Ранее в прессе сообщалось, что Клаудиньо договорился с бразильским клубом об условиях своего личного контракта. Соглашение бразильца с «Зенитом» рассчитано до лета 2027 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 27-летний полузащитник сыграл 30 матчей, записав на свой счет четыре забитых мяча и восемь голевых передач.