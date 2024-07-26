Ловчев: «Историю «Спартака» опозорили в матче с «Оренбургом»

«Барко сказал, что они вместе будут творить историю в «Спартаке». Многие так говорили перед матчем с «Оренбургом», в итоге опозорили историю. Творили историю - я, Шалимов, Нетто, Симонян», - высказался Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».