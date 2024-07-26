Ловчев: «Историю «Спартака» опозорили в матче с «Оренбургом»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал слова новичка «красно-белых» Эсекьеля Барко. Хавбек заявил, что хочет творить историю с «народной командой».
«Барко сказал, что они вместе будут творить историю в «Спартаке». Многие так говорили перед матчем с «Оренбургом», в итоге опозорили историю. Творили историю - я, Шалимов, Нетто, Симонян», - высказался Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в стартовом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде встречался с «Оренбургом». Подопечные Деяна Станковича потерпели гостевое поражение со счетом 0:2.
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