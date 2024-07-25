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Пономарёв: «Динамо» по итогу сезона снова будет в тройке призёров»

25 Июля 2024 • 23:53 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
27.07 17:30

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв с оптимизмом смотрит на новый сезон в исполнении московского «Динамо». По его мнению, «бело-голубые» вновь войдут в тройку призёров. А в грядущем, втором туре РПЛ динамовцам предстоит принять дома московский «Локомотив».

«Динамо» играет дома и очень хорошо выглядит. Ребята там все беговые, стараются играть вперед. «Локо» по первой игре — так себе, в своем репертуаре и с проблемами в обороне. Нас ожидает интересная игра, «Динамо» выиграет 2:1 в этом матче. Да и по итогу сезона команда Лички в призёры попадёт», - говорит Пономарёв в диалоге с «Матч ТВ».

«Динамо» и «Локо» сойдутся в субботу, это 27 июля. Сам же второй тур РПЛ стартует на день раньше, 26 июля в пятницу.

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