Аргентинский журналист Матиас Мачадо специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об интересе к аргентинскому игроку Аугустину Сандесу от московского «Спартака».

«Я слышал об интересе «Спартака» к Сандесу. Это очень интересный игрок, у него хорошая школа «Боки Хуниорс». Он цепок и неуступчив, готов всегда бороться и очень в этом хорош. Также могу выделить его классный и сильный удар. Думаю, это хорошее усиление для «Спартака», - сказал Мачадо нашему корреспонденту.

На данный момент 23-летний Сандес выступает за аргентинский «Росарио Сентраль». Его основное амплуа – левый защитник, также может сыграть и в центре обороны. Контракт связывает молодого игрока с клубом до конца 2026 года.