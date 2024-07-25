Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале поделился новыми подробностями потенциального перехода в ПАОК из Салоников форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова.

«Метания Феди рассеялись после разговора с владельцем греческого клуба — миллиардером Иваном Саввиди, которому он дал свое окончательное согласие на переход», - поясняет Карпов.

Ранее фигурировала информация о том, что Чалов взял некоторое время на раздумья из-за сомнений.

Встреча Чалова с руководством ЦСКА может состояться уже в эту пятницу. В Нижний Новгород на игру с «Пари НН» Фёдор полетит. ПАОК уже послал в ЦСКА письмо об активации выкупа игрока за 3 млн евро. В Греции хотят заполучить игрока как можно скорее.