Серебряный призёр прошлого сезона РПЛ в лице «Краснодара» интересуется защитником бразильского «Интернасьонала» Фабрисио Бустосом. Об этом сообщает UOL. Более того, отмечается, что подписание 28-летнего футболиста обороны – приоритет этим летом для руководства «быков».

В своём нынешнем клубе Бустос уже два с половиной года. Аргентинец играет на позиции правого защитника, это его основное амплуа. Иногда может сыграть и на левом фланге обороны.

Контракт Бустоса с «Интернасьоналом» рассчитан ещё на полгода. Является игрок обороны воспитанником аргентинского клуба «Индепендьенте».